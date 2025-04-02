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Мінекономіки розпочинає відбір українських компаній для участі у Бізнес-ярмарку URC2025 у Римі

Міністерство економіки України оголошує відбір українських компаній для участі у Бізнес-ярмарку на URC2025, який відбудеться у Римі.

Що таке Бізнес-ярмарок URC2025 у Римі?

Це масштабна подія, яка збере 120 бізнес-стендів, серед яких:
✅ 30 міжнародних компаній
✅ 30 італійських компаній
✅ 30 українських компаній
✅ 30 регіональних стендів України

Хто може подати заявку?

До участі запрошуються українські компанії, які відповідають наступним критеріям:
✔️ Зареєстровані в Україні та мають приватну форму власності
✔️ Працюють не менше 3 років та мають українських бенефіціарів
✔️ Ведуть фінансову звітність за міжнародними стандартами (IFRS) (перевага)

Які сектори бізнесу можуть брати участь?

🔹 Енергетика / Відновлювальна енергетика
🔹 Інфраструктура / Транспорт / Логістика
🔹 Оборонний сектор / Стратегічна промисловість
🔹 Виробництво / Переробка / Агропромисловість
🔹 Критичні матеріали / Видобуток корисних копалин
🔹 Інновації / Високі технології / Цифрові технології

Як подати заявку?

Кінцевий термін подачі заявок — 20 квітня 2025 року
Заповніть форму: Подати заявку
Докладніше про умови відбору: Читати детальніше

Чому варто взяти участь у Бізнес-ярмароку URC2025 у Римі?

Міжнародний нетворкінг: можливість встановлення партнерських відносин з компаніями з Італії та інших країн

Популяризація українського бізнесу на міжнародному рівні
Залучення інвестицій та грантів для розвитку підприємств

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  • Український бізнес за кордоном
  • Партнерство з італійськими компаніями

Не втрачайте можливість представити свій бізнес на міжнародному рівні на Бізнес-ярмароку у Римі!

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