Начальника Івано-Франківської митниці затримали на хабарі у $10 тис

Начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька затримали під час отримання $10 тис. хабара. На всіх митницях, якими він керував, тривають обшуки.

Затримання проводили працівники Центрального управління СБУ та Офіс Генерального прокурора. Факт затримання ZAXID.NET підтвердили власні джерела в управлінні СБУ у Івано-Франківській області.

Про викриття правоохоронцями схеми поборів з фірм, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, у вівторок, 21 грудня.

За інформацією видання, правоохоронці затримали одного з керівників регіональних митниць Держмитслужби України, який мав вплив на роботу Кропивницької та Івано-франківської митниць. Посадовець створив групу, яку координував через свого помічника. Останній передавав вказівки збирати з підприємців хабарі, а також збирав та передавав керівнику регіональної митниці зібрані гроші. Серед потерпілих підприємців – представники агропідприємств та виробники продовольчої продукції.

Щоб приховати свою діяльність, посадовці діяли через посередників, проте правоохоронцям вдалося задокументували всі етапи вертикалі передачі хабарів. Загальна сума поборів за місяць з одного підприємця становила близько 10 тис. доларів.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, однак джерела в СБУ підтвердили ZAXID.NET, що йдеться про начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька.

Згідно з системою YouControl Святослав Пересунько є співвласником ТОВ «Корпорація «ТІС», яка займається оптовою торгівлею паливом, проте зараз підприємство перебуває в стадії припинення діяльності. Також він зазначений, як бенефіціар ТОВ «Крісгрін», яке займається виробництвом фармацевтичних препаратів.

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