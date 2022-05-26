Незважаючи на війну, 2% українців добре ставляться до Росії

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до Росії, свідчить соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Його результати установа оприлюднила 26 травня.

Опитування провели з 13 по 18 травня методом телефонних інтерв’ю. Соціологи опитали 2 тисячі респондентів по всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих до 24 лютого регіонів Донбасу. Як зазначає КМІС, 4% респондентів на момент інтерв’ю були на окупованих територіях, але з більшістю окупованих районів була технічна можливість зв’язатися.

Судячи з інфографіки, яку оприлюднили автори дослідження, рівень ворожого ставлення до Росії сягнув максимуму з 2008 року – лише 2% ставляться до неї позитивно, 92% – негативно.

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«Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає, попри очевидні факти, позитивне ставлення до агресора», – коментують автори.

Вони також опитали 513 респондентів, які на початку лютого, перед повномасштабним вторгнення, висловлювали своє ставлення до Росії. 80% тих, хто ставився до цієї країни позитивно, змінили ставлення на протилежне, так само відповіли 97% тих, хто раніше не міг визначитися.

Водночас, зазначають у КМІС, 3% тих, хто раніше заявляв про негативне ставлення, нині обрали варіант «важко сказати».

«Війна з Росією різко змінила погляди українців і сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%)»

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«У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії). Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%», – йдеться у висновках.

Інститут також оцінив емоції, які викликає в українців повномасштабна війна. Головними реакціями стали:

гнів, обурення, ненависть, відраза – 53% респондентів

гордість за Україну та її армію – 52%

тривога, страх, жах, 38%

шок – 19%

пригніченість, заціпеніння – 7%

сором – 6%

захват – 3%

інше – 3%

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Окрім того Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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