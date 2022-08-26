Окупанти готуються провокацію на Запорізькій АЕС із викидом радіації

Російські окупанти завезли 10 хімічних лабораторій до Мелітополя і планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

Російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації, розгортуючи у Мелітополі хімічні лабораторії.

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом” у Telegram.

“Стало відомо, що до Мелітополя вони завезли 10 хімічних лабораторій. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні.

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Так, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз лабораторії розташовані на території одного з лікарняних закладів міста.

“Це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації”, – підкреслили в компанії.

В “Енергоатомі” вчергове закликали все світове співтовариство, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України.

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Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Сьогодні, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

Наразі Запорізька атомна електростанція (АЕС) знову підключена до української енергомережі та виробляє електроенергію для потреб країни.

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