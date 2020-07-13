До річниці вироку, винесеного італійським судом українському нацгвардійцю Віталію Марківу, на площі перед італійським парламентом у Римі відбулася маніфестація на підтримку українця.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Річниця вироку Марківа

“До річниці, коли італійський суд виніс ганебний вирок українському військовослужбовцю та захиснику Віталію Марківу, на площі перед італійським парламентом в Римі відбудеться маніфестація на його підтримку. Солідарна з організаторами та учасниками акції – Віталій повинен бути на волі!” – написала Денісова.

Омбудсмен нагадала, що 26 травня 2020 року було завершено проведення слідчого експерименту Нацполіцією в кримінальному провадженні про обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова.

“Фахівцями проведено акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події. Після отримання фахових висновків експертів слідчими Нацполіції, відомості були передані стороні захисту”, – зазначила Денісова.

Денісова висловила сподівання, що ці відомості будуть прийняті та враховані судом під час розгляду апеляційної скарги у Мілані.

Дату апеляційного засідання не визначено

Крім того, за словами Денісової, через продовження карантинних заходів судом не визначено дату апеляційного засідання, а також відсутня можливість особистого відвідання українця в італійській в’язниці. Ці обмеження “не дають змоги Віталію отримувати необхідну медичну допомогу”, вказала Омбудсмен.

“Звертаюся до Посла Італійської Республіки в Україні пана Давіде Ла Чечіліа, Президента Асамблеї омбудсменів регіонів та автономних провінцій Др. Андреа Нобілі та Коміссара Ради Європи з прав людини з проханням забезпечити права і свободи нашого захисника під час перебування в ув’язненні”, – зазначила Денісова.

24 років ув’язнення

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність Марківа

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Додамо також, що у травні цього року група експертів провела у Слов’янську слідчий експеримент в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року. Попередній висновок свідчить про те, що постріли лунали з місця, яке контролювали бойовики.

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