Чек-лист для подорожі з дитиною за кордон: поради від Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Літо — час відпусток, подорожей і сімейних пригод. Якщо плануєте їхати з дитиною за кордон, важливо заздалегідь підготувати всі документи та знати правила перетину кордону, щоб уникнути стресу і проблем.
Згода батьків для виїзду за кордон з дитиною
- Якщо дитина подорожує з одним із батьків — нотаріальна згода не потрібна.
- Поїздка з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом — згода також не потрібна.
- Якщо супроводжують сторонні особи (не родичі) — обов’язкова нотаріальна згода або заява, завірена органом опіки.
Необхідні документи для проходження паспортного контролю
- Закордонний паспорт дитини (біометричний або звичайний).
- ID-картка дитини (якщо є).
- Свідоцтво про народження дитини.
- Документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо дитина подорожує без батьків).
Важливо!
Перед поїздкою перевірте умови в’їзду та карантинні обмеження країни призначення.
Підготовка документів для виїзду з дитиною за кордон — запорука безпечної та приємної подорожі.
Бажаємо вам яскравих вражень і безпечних сімейних пригод цього літа!
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