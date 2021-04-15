Попередньо заповнена податкова декларація – допомога платникам податків в Італії

Попередньо заповнена податкова декларація є спрощенням для всіх платників податків в Італії.

У ній автоматично зібрано багато особистих даних, таких як прибутки та витрати, за які можна отримати податкові знижки і відшкодування.

Попередньо заповнена податкова декларація має ряд переваг – платник податків не повинен проводити розрахунки.

Відшкодування податків виплачується із зарплатою, або з пенсією.

Якщо платник податків повинен доплатити податки, вони вираховуються із заробітної плати (починаючи з липня місяця) або з пенсії (починаючи з серпня або вересня).

Повернення переплачених податків

Декларуючи прибутки не означає що ви повинні будете доплатити державі. Часто стається так, що держава повертає вам надмірно сплачені суми.

Також, декларація дасть вам можливість отримати податкові знижки, якщо ви скористалися державними бонусами.

Бланки подачі декларації про прибутки 730 і Redditi Persone Fisiche

На веб-сайті Агенції прибутків опубліковано попередньо заповнену декларацію про прибутки кожного працівника (і пенсіонера), що легально працює в Італії (dichiarazione precompilata).

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Які дані містяться в попередньо заповненій податковій декларації

У попередньо заповненій декларації зареєстровані наступні дані:

• прибутки, отримані від трудової діяльності,

• ваші витрати на медичне обслуговування (ліки, аналізи та візити до лікаря),

• витрати на оплату навчання в університеті;

• витрати на похорони,

• страхові внески,

• внесків на соціальне страхування,

• витрати на реконструкцію житла та перекваліфікацію його енергетичного класу,

• виплачені іпотечні кредити на придбання житла.

• тощо.

Загалом, вся інформація, яку “треті сторони” надіслали до Агенції доходів до 31 березня.

Нововведення для податків в Італії у 2021 році

У бланках 730 та Redditi PF (для фізичних осіб) у цьому року є нові графи, в яких зазначається:

● бонуси на ремонт житла, які набули чинності в 2020 році: бонус за ремонт фасадів будинків 90% та супербонус 110%;

● бонус на придбання електричних скутерів, електричних або традиційних велосипедів, абонементів на громадський транспорт, послуг екологічного транспорту;

● бонус на відпустку. Якщо платник податків скористався ним до 31 грудня 2020 р., він отримає 20% витрат;

● зниження податку на 50% для резидентів Campione d’Italia;

● у графі “Іноземна країна” платники податків які користуються послугами передбаченими для емігрантів, викладачів та дослідників, які приїхали в Італію для здійснення наукової діяльності, слід вказати країну походження;

● відрахування для інвестицій у стартапи.

ℹ️ Як отримати доступ до вашої попередньо заповненої декларації про прибутки ℹ️

Ви можете отримати доступ до вашої попередньо заповненої декларації про прибутки у спеціальному розділі веб-сайту Agenzia delle Entrate, за допомогою одного із наступних ідентифікаційних кодів:

Spid (Громадська система цифрової ідентифікації),

Cie (Електронне посвідчення особи),

Cns (Національна картка послуг)

Pin Fisconline

Платник податків може ознайомитися із цим документом особисто, або через посередника: CAF, або спеціалістів податкового права.

Терміни подачі декларації у 2021 році

З 14 травня можна буде прийняти декларацію такою, яка вона є, або доповнити її, і надіслати у Агенцію прибутків.

до 30 вересня потрібно надіслати 730;

до 30 листопада Redditi PF (для фізичних осіб).

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Як подати податкову декларацію 730

Для подачі декларації краще звернутися до експертів у галузі податкового права.

Якщо ж платник податків хоче подати 730 на веб-сайті Агентства самостійно, він повинен:

● перевірити, чи дані попередньо заповненої податковій декларації є правильними та повними.

● вказати дані роботодавця;

● вибрати призначення 8х1000 і 5х1000 і 2х1000 податку на доходи фізичних осіб;

Якщо попередньо заповнена декларація не потребує корекції або доповнень, ви можете надіслати його без змін. Якщо деякі дані є неточними або неповними, ви можете змінити або доповнити її (наприклад, додати прибуток, чи невраховані витрати, які зменшують суму податки).

Після прийняття, або корекції попередньо заповненої декларації 730, її можна надіслати через сайт Агенції прибутків.

Якщо після відсилки платник податків помітить помилку, він може скасувати та виправити 730 з 25 травня по 22 червня (після цієї дати треба подати додатковий коригуючий бланк).

Контроль за поданими даними

Агенція може вимагати від платника податків документацію, необхідну для перевірки вимог щодо отримання знижок на сплату податків.



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