Революція у супермаркетах Італії: штучний інтелект унеможливить крадіжки

Великі зміни у супермаркетах Італії, натхненні новими технологіями, тепер викликають неоднозначні відгуки серед клієнтів. Ось як штучний інтелект (ШІ) впроваджується у повсякденне життя.

Новий формат покупок із штучним інтелектом

Останнім часом спосіб, у який ми робимо покупки, суттєво змінився. Від автоматичних кас і самостійного сканування товарів до онлайн-шопінгу – технології продовжують змінювати наші звички. Тепер на арену вийшла новинка з Англії – розумні ваги в супермаркетах.

Компанія Tesco запровадила у своїх магазинах в Гейтсхеді ваги, вбудовані у візки. Вони автоматично перевіряють, чи всі товари правильно скановані. Це рішення має на меті скоротити кількість крадіжок, але вже викликало обурення серед покупців, які відчули себе приниженими через нестачу довіри.

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Розумні супермаркети в Італії: як це працює

В Італії з 2023 року з’явилися перші розумні магазини без персоналу. У Вероні відкрився супермаркет “Prendi&Vai!” від Conad, де покупці можуть:

Вибрати товари.

Покласти їх у сумку.

Сканувати покупку за допомогою системи ШІ.

Завершити оплату безконтактним способом.

Схожий супермаркет в Італії: відкрився у травні 2024 року в Тренто. Тут кожен рух товарів контролюється інтелектуальними вагами, а оплата доступна лише через банківські картки або QR-коди.

Успіхи розумних супермаркетів в Європі

Модель Amazon Go, що з’явилася у США в 2018 році, надихнула багато європейських країн. Серед найуспішніших прикладів:

Rewe у Німеччині – мережа магазинів Pick&Go, оснащених сенсорами та камерами.

Carrefour у Бельгії – мікромагазин Buybye площею лише 18 кв. м, де всі операції здійснюються через автоматизовані системи.

Чи готові покупці до змін у супермаркетах Італії?

Незважаючи на переваги інновацій, такі як швидкість обслуговування і зручність, багато споживачів не завжди сприймають нові технології позитивно. Введення розумних ваг у Tesco викликало критику за недовіру до покупців, що свідчить про потребу враховувати етичні аспекти технологій.

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