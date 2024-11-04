У фонтан Треві у Римі більше не можна кидати монетки…

Влада Риму оголосила про встановлення великого «акваріуму» перед легендарним фонтаном Треві, щоб туристи могли продовжувати кидати монети під час його реставрації. Ця ініціатива не тільки допоможе зберегти традицію, але й сприятиме збору коштів для фінансування робіт.

Реставрація фонтану Треві

Реставрація фонтану Треві розпочалася 7 жовтня і триватиме до кінця року. Фонтан, який щодня відвідують близько 12 тисяч людей, буде огороджено прозорими панелями, що дозволить туристам бачити його, навіть під час проведення робіт. Ця міра має на меті зберегти атмосферу фонтану, одночасно забезпечуючи його захист.

Традиція кидання монет

Згідно з давньою традицією, кидання монет у фонтан Треві обіцяє, що людина обов’язково повернеться до Вічного міста. Це звичай стало популярним серед туристів, які прагнуть залишити частинку себе в цьому історичному місці. Фонтан щорічно збирає близько 1,5 мільйона євро, які потім використовуються для благодійних цілей.

Архітектурна значущість фонтану Треві

Фонтан Треві є найбільшим у Римі, його висота становить 25,9 метра, а ширина — 19,8 метра. Цей бароковий шедевр є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток столиці Італії. Фонтан вражає своїм грандіозним дизайном і багатою символікою, що відображає дух епохи бароко.

Висновки

Ініціатива встановлення «акваріуму» перед фонтаном Треві демонструє прагнення римської влади зберегти культурну спадщину та залучити туристів до участі у відновленні цього видатного пам’ятника. Фонтан продовжуватиме залишатися важливою частиною культурного життя Риму, а також об’єктом, який приваблює тисячі відвідувачів з усього світу.

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