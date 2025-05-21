Італійський політик Ігор Боні з “Європа Радикальна” подав заяву до прокуратури через ймовірне фінансування Франческо Тотті країною під санкціями.

Координатор політичної сили “Європа Радикальна”, туринець Ігор Боні, подав офіційну заяву до прокуратури Риму стосовно поїздки Франческо Тотті до Москви. Причиною стало припущення, що колишній футболіст отримав грошову винагороду від держави, на яку накладені міжнародні санкції.

Про це повідомляє Corriere di Torino

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За повідомленнями ЗМІ, Тотті нібито отримав гонорар за участь у заході RB International Award, що стосується сфери спорту та ставок.

«Ми просимо з’ясувати, чи не суперечать ці виплати чинним міжнародним санкціям і чи не було порушено економічне ембарго, запроваджене світовою спільнотою», – пояснив Боні. «Крім того, ми хочемо встановити, чи йдеться про можливе порушення італійського законодавства щодо обігу коштів, які походять з держав під санкціями».

На завершення політик додав:

«З огляду на великодні свята, для Тотті ця заява стане несподіванкою у його святковому яйці. Одне можна сказати напевно: хоч він і був зіркою футболу, людяністю він не відзначився». Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.