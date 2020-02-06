Швидкісний поїзд перекинувся поблизу Болонії. Загинули 2 машиністи

6 лютого поїзд 9595/9597 Мілан – Салерно зійшов із рейок у провінції Лоді. В результаті трагедії загинуло двоє машиністів. Постраждав 31 пасажир.

Потяг вирушив із центрального вокзалу Мілана о 5.10. O 5.30 ранку pійшли із рейок та перекинулося два вагони.

Серед причин аварії, називають роботи по технічному обслуговуванні на колії, проведені напередодні. Вчора була замінена частина колії на цьому відрізку шляху.

Прокуратура Лоді розпочала розслідування щодо залізничної катастрофи, подвійного убивства та нанесення тілесних травм.

Рух на швидкісній лінії Мілан-Болонія призупиненено. Усі поїзди направлено по лінії Мілан-П’яченца, із затримкою до 60 хвилин.