Як конвертувати дозвіл на проживання в Італії: покрокова інструкція для українських біженців

Українські біженці, які перебувають в Італії, можуть конвертувати дозвіл на проживання для тимчасового захисту (permesso di soggiorno per emergenza Ucraina) у дозвіл на проживання для роботи в Італії(permesso di soggiorno per motivi di lavoro).

Цей процес дозволить офіційно працювати в країні та сприятиме інтеграції в італійське суспільство.

Основні кроки для конвертації дозволу на проживання

Необхідні документи:

Заява із гербовою маркою, вартістю 16 євро.

Копія паспорта, або італійської ідентифікаційної картки (за наявності).

Копія електронного дозволу на проживання (permesso di soggiorno per emergenza Ucraina).

Копія довідки про місце проживання, або про гостинність (residenza / ospitalità).

Документ, що підтверджує офіційне працевлаштування (наприклад, контракт або угода).

Квитанція про сплату послуг (70,46 євро для дозволу тривалість до одного року, 80,46 євро для дозволу до двох років).

Процедура подання документів

Усі документи необхідно подати через “Sportello Amico” в урядових поштових відділеннях. Ці спеціалізовані відділення допомагають із адміністративними запитами та оформленням документів.

Поради для успішної конвертації:

Перевірте актуальність усіх документів і правильність їх заповнення.

Зробіть копії кожного документа, щоб уникнути затримок.

Якщо виникають питання або сумніви, зверніться за консультацією до місцевих органів влади чи спеціалістів.

Чому це важливо?

Конвертація дозволу на проживання на підставі роботи відкриває можливості для легального працевлаштування в Італії, забезпечує фінансову стабільність та полегшує інтеграцію. А також дає можливість для проживання в Італії незалежно від воєнного стану в Україні.

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