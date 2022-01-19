Арешт Євгена Лавренчука в Італії можна вважати переслідуванням по політичним мотивам. Адвокати українського театрального режисера почали битву за його переведення на домашній арешт.
Справа Лавренчука, як і справа Марківа, – чергова битва в українсько-російський гібридній війні.
ПЕРЕДІСТОРІЯ СПРАВИ ЛАВРЕНЧУКА
Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.
Лавренчук багато років жив і працював у театрі в Москві, але виїхав 2014 року після початку війни та анексії Криму Росією: “Є моя країна, є ворог. Крапка”.
Росія потайки “арештувала” Лавренчука ще 2020 року і так само потайки провела через циркуляр Інтерполу, навіть не повідомивши про це Україну.
Лавренчука звинувачують у порушенні Статті 159 Кримінального кодекса Росії, що стосується «мошенничество», за яку йому загрожує 10 років позбавлення волі. Проте, в Росії навіть …не було проведено розслідування по цій статті.
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ПОЧАТОК БИТВИ
13 грудня Лавренчук вирушив із Тель-Авіва до Львова з транзитом у Неаполі. В аеропорту його заарештували.
Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.
Італійська судочинна система надала йому державного адвоката Alfonso Tatarano.
Генеральне консульство України в Неаполі надає допомогу Лавренчуку, зокрема, для юридичної асистенції було запрошено адвоката Романа Семенюка.
Адвокат Семенюк, єдиний громадянин України, зареєстрований в Ordine degli avvocati di Napoli. Він закінчив юридичний факультет неаполітанського університету «Федеріко Секондо» і отримав ліцензію на діяльність у 2012 року.
На даний час завдання Семенюка і адвоката Альфонсо Татарано захистити права Євгена та іміджу України.
«Нашим першим завданням є добитися переведення Лавренчука із в’язниці Поджореале на домашній арешт» – коментує Семенюк.
Консульство України взяло його на поруки, гарантуючи що звинувачуваний не покине територію Італії.
Складність у тому, що в Італії не переводять на домашній арешт нерезидентів та людей, які не мають тут сім’ї.
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СПРАВА ЛАВРЕНЧУКА ЦЕ – ІМІДЖ УКРАЇНИ
Українська сторона впевнена, що справа проти Лавренчука сфабрикована, її можна вважати переслідуванням по політичним мотивам.
Він не злочинець, а людина яка постраждала в гібридній війні між Росією та Україною.
Маріанна Сороневич
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