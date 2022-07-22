Українці в Італії дякують Маріо Драгі за підтримку України

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади глави уряду.

Маріо Драгі

“Супер Маріо”, як ще називають в Італії прем’єра, з початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну. Після того, як стало відомо про його відставку, українці в Італії почали публікувати в соціальних мережах подяки Маріо Драгі.

Дякуємо Маріо Драгі за солідарність яку він висловлював Україні в складний період російської агресії, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра Італії.

Ми дякуємо йому за все, що він та його уряд зробив на підтримку України та українців, захищаючи міжнародне право, зміцнюючи демократію та свободу і роль Європейської спільноти.

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Існує думка, що уряд Драгі було повалено через його позицію щодо України. Є кілька непрямих доказів, які підтверджують цю теорію: проти нього виступили історично найбільш пропутінські партії. А також – в день відставки уряду, росія подвоїла об’єми постачання газу в Італію. (Савпадєніє? Не думаю).

Безперечно, Драгі був свідомий політичного ризику якому він ішов назустріч. Для мене він – зразок політика, який не зраджує власним переконанням.

Grazie a Mario Draghi per la sua solidarietà e il sostegno durante la sua carica come Primo Ministro dell’Italia di fronte all’aggressione russa all’Ucraina.

Lo ringraziamo per tutto ciò che il suo governo e lui personalmente hanno fatto, sostenendo l’Ucraina e gli ucraini, difendendo il diritto internazionale, e rafforzando valori di democrazia e libertà e il ruolo della Comunità Europea.

Маріанна Сороневич

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