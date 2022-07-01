Вперше в історії за кордоном стало можливим оформлення ID документа

У Варшаві відкрився “Паспортний сервіс”. Вперше в історії стало можливим оформлення ID документа за кордоном.

Тепер українці у Польщі можуть оформити закордонний паспорт, ID-картку або одразу два документи.

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Як стало відомо зі сторінки прессекретарки ДП “Документ” Наталії Кривицької, обслуговування відвідувачів на мобільних комплексах відбувається за попереднім записом в електронну чергу (https://warszawa.pasport.org.ua/solutions/e-queue). Оплата здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки. Оплата готівкою відсутня.

Адреса: м. Варшава, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City. Графік роботи з пн-сб з 10:00 до 19:00.

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