В аеропортах Києва, Львова та Одеси діють пункти вакцинації

У трьох міжнародних аеропортах України почали працювати пункти масової вакцинації від СOVID-19.
Перший аеропорт на території якого запрацював пункт вакцинації – це Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, згодом така можливість з’явилась в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, а також у Міжнародному аеропорту «Одеса».
Детальніше про пункти вакцинації на кожному летовищі.
Міжнародний аеропорт «Львів»
Отримати щеплення можуть пасажири, які мають квиток на літак. Щеплення проводиться препаратами Pfizer та CoronaVac у пункті вакцинації, що знаходиться на першому поверсі Терміналу “А” напроти зони стійок реєстрації.
Години роботи: з 9:00 до 18:00. Згодом отримати щеплення на території аеропорту можна буде цілодобово, здійснивши попередню реєстрацію.
Детальніше на facebook сторінці аеропорту Львів.
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Міжнародний аеропорт “Бориспіль”
З 9 серпня 2021 року в аеропорту «Бориспіль» можна зробити щеплення від СOVID-19.
Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щоденно з 9:00 до 15:00.
Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac), Moderna та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги.
При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
Пункт відкрили згідно з рішенням МОЗ України. Вакцинацію проводить бригада КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор. Детальніше на сторінці аеропорту Бориспіль.
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Міжнародний аеропорт «Одеса»
В аеропорту «Одеса» з 13 серпня 2021 року відкрито центр вакцинації населення (ЦВН).
ЦВН знаходиться в окремій будівлі з правої сторони від нового Терміналу (див. карту).
Робочі години ЦВН: 9:00-17:00, для всіх, хто завітає задля вакцинації у аеропорт на своєму авто, паркування у Зоні парковки №1 (біля Терміналу) першу годину буде безкоштовним.
Вакцинація відбувається без попереднього запису вакцинами CoronoVac, AstraZeneca, Pfizer та Moderna (актуальний перелік вакцин може змінюватись) у форматі живої черги. Потрібно мати з собою паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.
Телефон для довідки: 048 740 71 43. Детальніше на facebook сторінці аеропорту Одеса
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