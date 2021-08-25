В аеропортах Києва, Львова та Одеси діють пункти вакцинації

У трьох міжнародних аеропортах України почали працювати пункти масової вакцинації від СOVID-19.

Перший аеропорт на території якого запрацював пункт вакцинації – це Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, згодом така можливість з’явилась в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, а також у Міжнародному аеропорту «Одеса».

Детальніше про пункти вакцинації на кожному летовищі.

Міжнародний аеропорт «Львів»

Отримати щеплення можуть пасажири, які мають квиток на літак. Щеплення проводиться препаратами Pfizer та CoronaVac у пункті вакцинації, що знаходиться на першому поверсі Терміналу “А” напроти зони стійок реєстрації.

Години роботи: з 9:00 до 18:00. Згодом отримати щеплення на території аеропорту можна буде цілодобово, здійснивши попередню реєстрацію.

Детальніше на facebook сторінці аеропорту Львів.

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Міжнародний аеропорт “Бориспіль”

З 9 серпня 2021 року в аеропорту «Бориспіль» можна зробити щеплення від СOVID-19.

Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щоденно з 9:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac), Moderna та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням МОЗ України. Вакцинацію проводить бригада КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор. Детальніше на сторінці аеропорту Бориспіль.

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Міжнародний аеропорт «Одеса»

В аеропорту «Одеса» з 13 серпня 2021 року відкрито центр вакцинації населення (ЦВН).

ЦВН знаходиться в окремій будівлі з правої сторони від нового Терміналу (див. карту).

Робочі години ЦВН: 9:00-17:00, для всіх, хто завітає задля вакцинації у аеропорт на своєму авто, паркування у Зоні парковки №1 (біля Терміналу) першу годину буде безкоштовним.

Вакцинація відбувається без попереднього запису вакцинами CoronoVac, AstraZeneca, Pfizer та Moderna (актуальний перелік вакцин може змінюватись) у форматі живої черги. Потрібно мати з собою паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

Телефон для довідки: 048 740 71 43. Детальніше на facebook сторінці аеропорту Одеса

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