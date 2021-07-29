В Україні змінилися правила перетину кордону: кого це торкнеться

В Україні змінюються правила перетину державного кордону через поширення штаму коронавируса “Дельта”. Про це 28 липня на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту вступу в силу нової постанови, повернення додому буде залишатися безперешкодним. Вже після прийняття постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення від COVID-19.

А от іноземцям тепер потрібно буде завжди при перетині кордону мати негативний результат тесту на коронавірус і страховий поліс.

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Тим іноземцям, які не пройшли повний курс вакцинації, а українцям, які не отримали ще хоч 1 дозу вакцини при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток” Вдома “. Та цього разу додаток почне контролюватиме самоізоляцію через 72 години. Ці 3 дні даються на те, щоб людина змогла отримати негативний результат тесту на території нашої держави.

Якщо ж при перетині кордону тест на коронавірус виявиться позитивним, то людина йде на самоізоляцію або на лікування, а епідеміологи починають розслідування і тестування всіх контактних осіб.

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Особливу увагу приділятимуть невакцинованим іноземцям або українцям, які прибули з Росії та Індії. Якщо в цих країнах вони знаходилися не менше 7 днів, то їх відправлять на обов’язкову самоізоляцію або обсервацію на 14 днів без можливості її дострокового припинення.

У МОЗ переконані, що нові правила перетину кордону дозволять робити більш якісні епідеміологічні розслідування при виявленні носія, а самоізоляція або обсервація невакцинованих знизить шанс нового масштабног спалаху коронавирусу.

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