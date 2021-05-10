Яким буде “Зелений паспорт” для приїзду в Італію туристів з України

Міністр туризму Італії Массімо Гаравалья заявив, що італійська система “зеленого пропуску” для в’їзду в країну іноземців буде дійсна і для жителів країн, що не входять в ЄС, а отже – для туристів з України.

Таке роз’яснення він дав в інтерв’ю каналу Sky TG24.

“Зелений пропуск” буде дійсний для всіх, в тому числі для туристів з країн, що не входять в ЄС.

Це прискорить введення європейської системи і дозволить стимулювати бронювання [в туристичному секторі] “, – сказав Гаравалья.

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При цьому він вказав, що підставою для отримання такого” пропуску “є:

сертифікат вакцинації терміном дії 6 місяців,

довідка про перенесений COVID-19, також терміном дії півроку,

або негативний результат тесту на коронавірус.

Міністр також нагадав, що на туристів з-поза меж ЄС Великобританії і США припадає 30% всього потоку іноземного туризму в Італію.

Правила для туристів з України

Для туристів із України, швидше за все, буде діяти система тестів, оскільки вакцини, які використовуються в Україні, не схвалені на території ЄС. При цьому у відомстві зазначили, що норми прийому туристів встановлює міністерство охорони здоров’я Італії, про які стане відомо до середини травня.

Раніше уряд Італії схвалив “зелений пропуск” для забезпечення вільного пересування всередині країни.

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Прем’єр-міністр Маріо Драгі оголосив, що документ буде дійсний для туристів починаючи з середини травня, і запросив всіх забронювати місця і час для відпочинку в Італії. Він також нагадав, що подібна загальноєвропейська система повинна бути запущена в середині червня.

На даний момент в Італії діє обов’язковий карантин для всіх, хто в’їжджає з країн ЄС, а також необхідність здавати тести перед поїздкою і після приїзду. Відносно приїжджих з країн, що не входять в ЄС, діє вимога двотижневого карантину.

Крім того, приїхати з більшості країн можна лише з поважних причин (робота, лікування, навчання). В’їзд з ряду країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою, таких як Бразилія, Індія, Бангладеш, заборонений.