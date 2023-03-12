Деякі закордонні паспорти стали автоматично недійсними. Перевірте свій

Деякі закордонні паспорти українців стали автоматично недійсними після оновлення програмного забезпечення біометричних паспортних документів у лютому 2023 року.

З лютого 2023 вирішено було привести транслітерацію усіх документів до одного зразку. Тобто ваші ім’я та прізвище повинно мати однакове написання латинськими літерами і у закордонному паспорті і ID-картці.

У випадку, якщо є відмінність бодай у одній літері, документ, який був виданий першим, вважається анульованим. Так, без вашого відома. Наприклад, якщо ви в ID картці Oleg, а в закондонному паспорті Oleh, то Вам точно варто перевірити дійсність документів.

Якщо транслітерація в обох документах однакова, сервіс перевірки документів видав результат про чинність документу, вам пощастило не втрапити в клопіт з заміною.

У Державній міграційній службі зазначили, що якщо у громадян України різна транслітерація у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, то дійсним визнається останній оформлений документ.

Тобто якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то у такому випадку закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

У ДМС радять громадянам перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, Паспортного сервісу для заміни не діючого документу..

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