Консульство України у Римі оновило графік прийому громадян

Консульство України у Римі повідомило про оновлення графіку прийому громадян. Зокрема, з деяких питань, відновлюється прийом за попереднім онлайн-записом.

Просимо звернути увагу, що Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці здійснює прийом громадян та опрацювання документів за таким графіком:

У порядку живої черги

З невідкладних паспортних питань (продовження терміну дії паспорта, внесення інформації про дитину у паспорт одного з батьків, видача тимчасового документа з фото) у порядку живої черги:

Вівторок

09.00 – 13.00 14.00 – 16.00

Середа

09.00 – 13.00 14.00 – 16.00

Четвер

09.00 – 13.00 14.00 – 16.00

Субота

10.00 – 14.00

За попереднім записом онлайн на сайті

з інших питань (нотаріат, Nulla Osta al Matrimonio, консульський облік, довідки, оформлення ПГУВК тощо) виключно за попереднім записом онлайн на сайті

або за телефон 0682003641 (виключно у разі технічної проблеми з сайтом).

Понеділок

09.00 – 13.00 14.00 – 16.00.

П’ятниця

09.00 – 13.00 14.00 – 16.00.

УВАГА!

Прийом в НЕДІЛЮ відбувається лише за крайньої потреби: загроза життю чи здоров’ю громадян України.

Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці просить враховувати зазначену інформацію при плануванні візиту до установи.



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