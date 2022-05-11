Консульство України у Римі оновило графік прийому громадян

Консульство України у Римі повідомило про оновлення графіку прийому громадян. Зокрема, з деяких питань, відновлюється прийом за попереднім онлайн-записом.
Просимо звернути увагу, що Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці здійснює прийом громадян та опрацювання документів за таким графіком:
У порядку живої черги
З невідкладних паспортних питань (продовження терміну дії паспорта, внесення інформації про дитину у паспорт одного з батьків, видача тимчасового документа з фото) у порядку живої черги:
Вівторок
09.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Середа
09.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Четвер
09.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Субота
10.00 – 14.00
За попереднім записом онлайн на сайті
з інших питань (нотаріат, Nulla Osta al Matrimonio, консульський облік, довідки, оформлення ПГУВК тощо) виключно за попереднім записом онлайн на сайті
або за телефон 0682003641 (виключно у разі технічної проблеми з сайтом).
Понеділок
09.00 – 13.00 14.00 – 16.00.
П’ятниця
09.00 – 13.00 14.00 – 16.00.
УВАГА!
Прийом в НЕДІЛЮ відбувається лише за крайньої потреби: загроза життю чи здоров’ю громадян України.
Консульський відділ Посольства України в Італійській Республіці просить враховувати зазначену інформацію при плануванні візиту до установи.
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