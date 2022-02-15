Літак української авіакомпанії SkyUp, який прямував з острова Мадейра до Києва, сів в аеропорту МолЛітак української авіакомпанії SkyUp, який прямував до Києва, сів в аеропорту Молдови, через заборону летіти в Україну.

Борт сів у Кишиневі.

Читайте також: АВІАКОМПАНІЇ ЗУПИНЯЮТЬ ПОЛЬОТИ НАД УКРАЇНОЮ

Зазначається, що 12 лютого лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

Авіакомпанія зазначає, що зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі, та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

Читайте також: Італія скасувала обов’язкове носіння масок на вулицях

Дослівно: “Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну”.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!