Нацбанк України вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та змінив правила користування картками за кордоном в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис грн (в еквіваленті).

“Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку”, – пояснили в НБУ.

Також НБУ вжив окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.

Із 21 липня:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис грн (в еквіваленті) на місяць.

Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис грн (в еквіваленті) до 30 тис грн (в еквіваленті);

українських банків зі 100 тис грн (в еквіваленті) до 30 тис грн (в еквіваленті); установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. “Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають закордоном”, – кажуть в НБУ.

Правила для банків

“Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби”, – додали в регуляторі.

Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Крім цього, змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

“Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти. Нова норма набере чинності з 1 серпня 2022 року”, – пояснили в НБУ.

“Національний банк продовжує “стояти на вартіˮ курсової стабільності та вживає необхідних заходів для збалансування кон’юнктури валютного ринку. Усі запроваджені з початку війни обмеження є тимчасовими заходами.

Водночас зараз вони дають змогу економіці вистояти у війні та сприятимуть швидшому її відновленню після нашої перемоги”, – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У НБУ додають, що рівень міжнародних резервів є достатнім для забезпечення курсової стабільності, “ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження експортної логістики та зростання продажів експортерами, а також очікуване зниження попиту на валюту після курсової корекції”.

“Забезпечення курсової та макрофінансової стабільності в тривалій перспективі залежатиме від економічної політики країни в цілому. Національний банк перебуває в активному діалозі з урядом, парламентом та іншими органами влади щодо впливу інструментів економічної політики на грошово-кредитну сферу.

Важливими кроками в напрямі забезпечення курсової та макрофінансової стабільності є звуження дефіциту бюджету, заміщення емісійного фінансування ринковими залученнями та зменшення імпорту, зокрема за рахунок додаткового його оподаткування з метою збільшення конкурентоспроможності українських виробників”, – резюмували в НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.

Економічна правда

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