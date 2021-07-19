Після приїзду в Україну з-за кордону, усі невакциновані проходитимуть карантин

Усіх невакцинованих осіб, які приїжджатимуть до України, відправлятимуть на самоізоляцію. Також уряд планує створити пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску.

МОЗ пропонує посилити контроль під час перетину державного кордону через зростання в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам “Дельта”.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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“Усі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест”, — зазначив Ляшко.

Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску.

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“Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих”, — зазначив очільник уряду.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що незабаром Євросоюз дозволить в’їзд громадянам, які щеплені китайською вакциною CoronaVac.

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