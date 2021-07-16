Рада ЄС відкриває двері для поїздок по безвізу з України

Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку держав, для яких пропонується скасувати обмеження на туристичні поїздки.

Багато людей прочитали цю новину зрозумівши бажане за дійсне: “ЄС (а значить Італія) відкриває кордони для поїздок по біометричних паспортах”.

Рекомендація Ради ЄС не є обов’язковою для урядів країн-членів ЄС. Кожен з урядів країн-членів Євроспілки встановлює власний перелік класифікації небезпеки поширення коронавірусу різних країн світу.

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Тобто, щоб знати, чи можна буде вільно приїжджати із в Італію в України, потрібно зачекати рішення з цього приводу італійського уряду.

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в’їжджати, не звільняє мандрівників від обов’язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

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На даний час приїхати в Італії на основі біометричного паспорта можна лише у термінових задокументованих випадках, чи на основі запрошення родичів по першій лінії. Детальніше читайте у попередніх постах.

Щоб вчасно дізнатися про зняття обмежень поїздок по біометричному паспорту, підпишіться на цю сторінку у Facebook та слідкуйте за майбутніми публікаціями.