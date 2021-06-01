Родичів заробітчан та туристів позбавлятимуть субсидій

Якщо працездатні українц понад 60 днів перебувають закордоном та декларують відсутність доходів, то сім’я втрачає право на отримання субсидій від держави.

Про це заявив під час брифінгу заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Так, стало відомо, що у разі того, коли працездатна особа перебувала за кордоном понад 60 днів, то є два варіанти, аби її сім’я в Україні не втратила право на субсидії. Перший спосіб це задекларувати дохід за кордоном, а другий – виключити її зі складу домогосподарства.

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При цьому винятком є службові відрядження, навчання за кордоном чи лікування. Якщо дитина навчається за кордоном, то достатньо подати документ, який це підтверджує, і її виключать зі складу домогосподарства. Відтак інформацію про її доходи і майновий стан не враховують при призначенні субсидій.

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Проте, якщо зі складу домогосподарства виключити заробітчанина, це може стати серйозною проблемою. Адже якщо людина перебуватиме за кордоном понад 60 днів, родина може втратити право на субсидію.

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