Італія дозволили українцям приїзд по біометрії: дата і умови

Італія відкривається для українських туристів по біометрії. Знову поїхати до Італії громадяни України зможуть від 31 липня 2021 року.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ: КОГО ЦЕ ТОРКНЕТЬСЯ

“Всі запитували, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія від 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії”, – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Так, за даними МЗС, серед умов в’їзду до Італії: наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрестестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду.

Крім того, треба мати заповнену онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням.

Після приїзду до Італії по біометрії, громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: В ІТАЛІЇ З 6 СЕРПНЯ НА МАСОВІ ЗАХОДИ ПУСКАТИМУТЬ ТІЛЬКИ ВАКЦИНОВАНИХ ВІД COVID

Відповідно до Наказу МОЗ Італії, згадані умови наразі діятимуть до 30 серпня 2021 року.

Для комфортної подорожі слід перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту. До прикладу, в Україні запустили бот з інформацією для подорожей за кордон в умовах COVID-19.

Для зручності в месенджері Telegram запрацював бот Corona.Travel.Bot, який оперативно повідомляє про зміни в правилах відвідування країн світу.



Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії