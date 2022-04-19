Біженку з України оштрафували на кордоні Італії на 3 800€

Біженку із України оштрафували на 3 800 євро на кордоні Італії за те, що вона не задекларувала велику суму готівки.

Жінку оштрафовала митна служба Комо, коли збиралася перетнути кордон у Понте-Кьяссо зі Швейцарією.

Українка мала із собою невелику валізу у якій везла заощадження. Вона їхала із Італії в Німеччину, де планувала зупинилася у подруги.

Із собою жінка мала тридцять п’ять тисяч євро готівкою. Така сума, згідно європейського та італійського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей, підлягає декларації.

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Нагадуємо, що при перетині кордону, суми готівкою, що перевищують 10 000 євро підлягають декларуванню.

Для цього достатньо заповнити формуляр, який можна завантажити з сайту Митного агентства, або попросити його на митному контролі.

Українка виправдовувалася, що не зробила декларацію через поспіх та надзвичайну ситуацію. Митники ж впевнені, що жінка не зробила цього навмисно.

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«Для оскарження штрафу немає жодних юридичних можливостей. – Зазначають митники, – Цей закон стосується усіх, винятків для біженців немає. Якщо почнемо робити винятки, ми можемо заохотити злочинну діяльність».

Зараз італійські митники готують пам’ятку українською та англійською мовами, щоб запобігти повторенню подібних випадків.

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