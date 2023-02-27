Водій буса нелегально віз в Україну майже мільйон гривень

Прикордонники виявили приховану від контролю готівку в автобусі, який повертався з Румунії до столиці України.

В Одеській області на поромному пункті пропуску “Орлівка” прикордонники виявили у водія рейсового автобуса, який повертався з Румунії, 800 тисяч гривень, приховані від контролю.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Водій автобуса, що прямував до Києва, намагався ретельно приховати готівку під своїм сидінням, прикривши її ковдрами та подушками. При цьому гроші були дбайливо посортовані за номіналом.

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“Реалізувати свій задум спритникові не вдалося – схованку з 800 тисячами гривень виявили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом стосовно 53-річного водія склали протокол про порушення митних правил, а всю готівку вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше через польсько-український кордон 38-річний мешканець Львівщини намагався провезти 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень. Готівка зайняла ледь не весь мікроавтобус.

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