В Італії відійшла у засвіти наша землячка пані Леся Питлюк

З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії померла наша землячка пані Леся Питлюк.
Пані Леся довгий час боролася з тяжкою хворобою та знаходилась на лікуванні в Італії.
Нажаль, дива не сталося
Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Лесі
Вічная пам”ять
Висловити свої співчуття всі небайдужі можуть в групі, яка довгий час допомагала та підтримувала землячку в її боротьбі.
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