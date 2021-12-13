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В Італії відійшла у засвіти наша землячка пані Леся Питлюк

З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії померла наша землячка пані Леся Питлюк.

Пані Леся довгий час боролася з тяжкою хворобою та знаходилась на лікуванні в Італії.

Нажаль, дива не сталося

Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Лесі

Вічная пам”ять

Висловити свої співчуття всі небайдужі можуть в групі, яка довгий час допомагала та підтримувала землячку в її боротьбі.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи  у Facebook Українці в Італії Разом .

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