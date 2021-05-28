В Італії дитина померла під час пологів. Батьки-українці звинувачують лікарів

Триває судове розслідування у смерті у новонародженого Чезені, що у провінції Емілія Романія. Дитина батьків-українців померла під час пологів.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Попри свідчення матері, акушерки заперечують застосування «маневру Крістеллера».

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Що сталося в пологовому залі лікарні Буфаліні в Чезені 19 лютого 2017 року?

Італійське судочинство шукає відповідь на це запитання уже чотири роки.

Незабаром на нього дасть відповідь суддя Марко Де Лева, який веде судовий розгляд у справі про смерть під час пологів дитини пари українців.

Жінка, у своїх свідченнях докладно описала, що до неї під час пологів було застосовано «маневр Крістеллера», проте медики заперечують її слова.

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Маневр Крістеллера полягає у натисканні на верхню частину живота породілі (подібно до того, як на фото). Його вважають небезпечним, проте можуть застосовувати у випадках, коли під час натуральних пологів дитина не виходить.

Двох акушерок, присутніх під час пологів допитали 27 травня 2021 року перед суддею Іларією Розаті. Вони під присягою заперечили застосування «маневра Крістеллера».

На наступному судовому засіданні будуть допитані інші двоє обвинувачених – акушерку та ліка, після чого відбудеться обговорення та винесення вироку.



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