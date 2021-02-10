В Італії три місяці тому загадково зникла Лариса Бурса

Загадкова історія: в Італії після госпіталізації зникла українка. Минуло уже три місяці, а жінку ніхто не шукає.

Про це повідомляє спільнота у фейсбук UCRAINI A NAPOLI з посиланням на Olena Puzankova. Жінка планує звернутися у Генеральне консульство в Неаполі.

“Шановні учасники групи. – пише Олена – Одна моя знайома, прислала фото паспорта, нашої жінки, яка працювала багато років у сім’ї, доглядала стареньку. Близько трьох місяців назад поранила ногу і була госпіталізована. З того часу про неї нічого не відомо”.

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Усі її речі, документи та зарплатня зберігаються у господарів. Проте італійська сім’я не цікавиться долею доглядальниці. Вони не заявили про зникнення до органів правопорядку.

“Не знаю, з якої причини вони не цікавились, де вона і що з нею” – пише Олена Пузанкова.

Не цікавилися долею зниклої Лариси й українки, які працювали на її місці.

“Знайома працює уже місяць у цій сім’ї, а перед нею працювала інша жінка два місяці, тобто три місяці не відомо де поділась жінка з фото. – хвилюється Олена Пузанкова. – Можливо хтось щось знає чи розшукує цю жінку? Зробіть репости, як на мене – загадкова історія”.

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Лариса Бурса, уродженка Донецька зникла приблизно три місяці тому.

Дата народження: 1 грудня 1957 року.

Відомо, що вона хвора на цукровий діабет.

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