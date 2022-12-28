В Італії трaгiчно загuнyла 38-річна українка

38-річна українка Вікторія Нетреба. загинула у ДТП в Італії.
Українка Вікторія Нетреба, яка мала 38 років, загинула у ДТП у містечку Палаццоло у Італії.
Вона була родом із Чернівецької області.
Жінка загинула у дорожньо-транспортній пригоді у містечку в Палаццоло сулл’Ольйо.
(Палаццоло-сулл’Ольйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія, – ред.), Капріоло (муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія – ред.), провінція Брешія – Бергамо.
Багато з нас були знайомі з Вікторією Нетребою 1984 року народження. Наскільки відомо, вона – з Чернівецької області. На превеликий жаль, Вікторія загинула в ДТП”, – повідомила українка.
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