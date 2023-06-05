В Італії чоловік по-звірячому побив та зґвалтував 25-річну українку

В Італії чоловік побив та зґвалтував 25-річну українку. В неї діагностували крововилив у мозок та переломи кісток над очницями. Лікарі протягом 60 днів боролися за життя дівчини.

Як пише Primocanale, інцидент стався у Генуї на північному заході країни. 31-річного мешканця, який підозрюється у зґвалтуванні українки, затримали правоохоронці.

За попередніми даними, чоловік познайомився з українкою 8 березня у нічному клубі та заманив її до себе додому. Підозрюваний кілька разів ударив її головою об стіну. Потерпіла розповіла, що він приймав наркотики та був надзвичайно агресивний.

“Внаслідок злочинних дій підозрюваного, в українки стався крововилив у мозок, а також були переламані кістки над очницями. Вона була госпіталізована і протягом 60 днів лікарі боролися за її життя”, – йдеться в матеріалі.

Дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. Італієць постане перед судом.

Інциденти з українцями за кордоном

У квітні в Польщі 63-річний українець підпалив себе під будівлею консульства в Кракові. Чоловік зробив це на знак протесту і закликав українців повернутися на батьківщину, щоб захистити країну від Росії. Згодом стало відоом, що він помер у лікарні.

У березні в Польщі раптово померла 12-річна українка. Дівчинку намагалися реанімувати протягом години, але врятувати її не змогли.

Раніше в Британії померла 14-річна українка. Пошуками дівчинки займалася поліція міста Доуліш після того, як від родичів надійшла заява про її зникнення. Її знайшли непритомною на пляжі, дівчинка померла в лікарні.

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