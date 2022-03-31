Де шукати допомогу в разі смерті українців в Італії

Волонтерський проект “Книга пам’яті померлих за кордоном українців” створений для допомоги родинам у складну хвилину.

У його рамках надають необхідну допомогу українцям, які втратили родичів в Італії.

Італія – країна, у якій десятиліттями живуть і працюють, майже 300 тисяч українців. І це лише за офіційними даними.

Вони приїжджали в Україну лише на відпустку, а згодом знову рушали на заробітки. У такому ритмі не обходиться без трагічних випадків, коли життя раптово обривається.

Коли родичі отримують сумну звістку, яка перевертає усе життя, рідні опиняються на порозі смутку, горя й безвиході.

У таких випадках люди потребують чи не найміцнішої підтримки.

Саме тому, небайдужі українці створили волонтерський проект, що має на меті допомогти родичам загиблих в Італії українців.



“Книга пам’яті померлих за кордоном українців” – проект, за посередництва якого збирають фінансову допомогу сім’ям загиблим. Кошти на перевезення тіла, кремацію, поховання, або надання рекомендацій щодо перевірених ритуальних служб.

Все це роблять задля пам’яті про загиблих земляків.

Аби долучитися до проекту, приєднайтеся до спільноти “Книга пам’яті померлих за кордоном українців” у Facebook. Тут ви зможете дізнатися актуальну інформацію, відомості про померлих за кордоном та фахові поради, що робити якщо людина померла в Італії чи в інших країнах за кордоном.

Контактний номер: 097-805-85-67, пан Михайло.



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