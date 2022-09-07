За час воєнного стану прикордонники затримали майже 8 000 ухилянтів

У ДПСУ фіксують зростання кількості порушників кордону на західному напрямку, загалом за час дії воєнного стану затримано близько 8 тисяч ухилянтів.

Про це повідомив директор Департаменту охорони державного кордону ДПСУ Леонід Баран, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо кордону з країнами Євросоюзу та Молдовою. Тут відмічаємо зростання пасажиро-транспортних потоків. Упродовж останнього тижня щоденно фіксуємо середньодобовий показник 100-105 тисяч осіб та близько 23 тисяч транспортних засобів в обох напрямках. В окремі дні пасажиропотік зростає до 120 тисяч.

При цьому показник в’їзду наших громадян в останній період переважає – зокрема, за минулий тиждень це понад 60 тисяч осіб плюс», – розповів Баран.

Він пояснив, що рух на кордоні досить динамічний, і певний час на окремих ділянках можуть створюватись «незначні скупчення легкових автомобілів». У цьому зв’язку посадовець рекомендував громадянам перед плануванням поїздки відстежувати завантаженість пунктів пропуску. Така інформація що три години оновлюється на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.

Читайте також: РОСІЯ ЗАБОРОНИЛА В’ЇЗД ГОЛЛІВУДСЬКИМ ЗІРКАМ ШОНУ ПЕННУ ТА БЕНУ СТІЛЛЕРУ

Водночас доволі значною залишається кількість громадян, яким прикордонники відмовляють у пропуску на виїзд. Так, за минулу добу повернуто 228 осіб з категорій, які підпадають під обмеження, ще 11 намагалися виїхати за підробленими документами.

Також Баран зауважив, що відчутно зросла кількість порушників кордону поза пунктами пропуску, особливо в Чернівецькій та Закарпатській областях.

Читайте також: ВІЙНА ПУТІНА ВБИЛА В УКРАЇНІ 383 ДИТИНИ

«У серпні прикордонники припинили 278 спроб незаконного перетину кордону, затримавши 460 порушників з категорії так званих ухилянтів. Загалом же за час дії воєнного стану нами затримано близько 8 тис. таких правопорушників, з яких понад 5300 – на зеленій ділянці кордону», – додав директор Департаменту охорони державного кордону ДПСУ.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia