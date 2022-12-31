Повернулася з Італії та померла від чадного газу

Карина Іванішин померла в Україні від чадного газу несправного котла разом із трьома друзями,

Про це повідомило видання Сorrieredelveneto.

Дівчина жила в Каорле і працювала офіціанткою в ресторані. Їй було лише 21, вона народилася в маленькому селі на південь від Львова, її батьки працюють у Венето.

«Каріна була красивою, як сонце і любила життя. Ми пам’ятаємо її завжди з усмішкою на обличчі. Усі полюбили її з першої миті, від колег по роботі до місцевих клієнтів. Я не можу повірити, що Каріна ніколи більше не зайде в мої двері». Такими словами згадує дівчину її колега по роботі та близька подруга.

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Каріна народилася у Великій Кам’янці, невеликому українському селі на Львівщині. Її знайшли мертвою 1 грудня, разом із трьома її друзями дитинства.

На початку року дівчина приїхала в Каорле, що поблизу Венеції до батька Дмитра, який уже кілька років працює на кухні ресторану «Alla Fattoria» в Сансонесса, і мами Любові, яка приїздила в Італію на сезонні роботи у туристичний сезон, а потім поверталися до доньки в Україну.

З початком повномасштабної війни, дівчина приїхала в Італію і працювала тут офіціанткою.

Вона поверталася в Україну, щоб привезти допомогу друзям і родині – розповідає подруга, – Кілька тижнів до трагедії вона поїхала у Велику Кам’янку, щоб отримати посвідчення водія і вже не повернулася в Італію».

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Слідчі підтвердили гіпотезу, згідно з якою Каріна та її друзі хотіли запалити обігріваючий котел, але він не запрацював, бо не увімкнувся через відсутність електроенергії. Вночі, коли подачу електроенергії відновили, усі в домі уже спали і не могли помітити, що чадний газ замість того, щоб вийти на вулицю, йде всередину квартири через несправність димоходу.

На наступний день батьки дівчини не могли додзвонитися до неї. Тоді батько зв’язався з рідними в Україні, які живуть по сусідству. Родичі пішли до її дому, але побачивши, що ніхто не відчинив двері, викликали поліцію. Так знайшли тіла загиблих.

Мер міста Каорле висловив співчуття батькам загиблої.

«Відколи вона приїхала до Італії, Каріна працювала офіціанткою в ресторані Terrazza Mare у Санта-Маргерита-ді-Каорле. Всі в селі знали її та захоплювалася її красою та добротою. Каріна була зразковою дівчиною. Я, та громада міста, глибоко співчуваємо знищеній болем родині., – прокоментував Марко Сарто, мер Каорле.

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