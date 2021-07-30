П’яна українка в Італії побилась з поліцейськими, які приїхали її затримувати

На Сардинії, 31-річна українка влаштувала дебош у місцевому барі. Коли ж викликали поліцію, вона накинулась і на правоохоронців. Жінку затримали та відвезли до в’язниці “Банкалі”, що в місті Сассарі.

В італійському місті Ольбія, що на Сардинії, 31-річна українка влаштувала дебош у місцевому барі. Спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в приміщенні. Коли ж викликали поліцію, вона накинулась і на правоохоронців.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Galluraoggi.

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Дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вхопила зі столу металеву підставку для серветок та кинула нею копа. Підставка влучила йому в голову.

Врешті жінку затримали.

Українку відвезли до в’язниці “Банкалі”, що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.

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