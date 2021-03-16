Трагедія в Ріміні, 41-річна українка загинула під колесами поїзда

Жертва пішки переходила колію поблизу Рівабелла, населеного пункту поблизу Рімінні, а той час, як залізничний шлагбаум вже був опущений.

Трагедія сталася 2 березня близько 21.30.

Несподівано, на великій швидкості над’їхав поїзд і потягнув за собою жінку. Наміри допомогти їй були марними.

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Потерпіла загинула на сімці під колесами швидкісного міжміського поїзду Frecciabianca, який їхав у напрямку до Равенни.

Слідчі виключають намір самогубства. Випадок класифікували як нещасний випадок.

Залізничну лінію закрили на кілька годин.

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