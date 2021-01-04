В Італії українка під час сімейної сварки спричинила замах на життя, вдаривши чоловіка в спину ножем, кусала та дряпала його.
За це 40-річну українку заарештувала поліція в місті Пармі.
У поліцію поступив виклик про побутовий конфліктв сім’ї. Коли військові прибули на місце події, вони виявили чоловіка із ножовим пораненням у спину, на кухні власного помешкання.
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Правоохоронці, спільно з медиками, насилу застокоїли жінку у стані афекту.
Крім удару кухонним ножем, українка кусала та дряпала чоловіка провокуючи замах на життя.
Життю потерпілого загрози нема.
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Втомлений від постійної неадекватної поведінки дружини, він написав заяву про домашнє насильство та погрози.
Українку зарештували та посадили під домашній арешт. Слідство триває.
А тим часом.
У Стамбулі (Туреччина) затримані українці, які хотіли продати свої органи.
Управління по боротьбі з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв’язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців, які звернулися в “Комітет з етики” і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів”.
В результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинного зв’язку з пацієнтами та хотіли продати свої органи. 18 осіб, серед яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані.
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