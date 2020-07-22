Українська кров на італійській дорозі

Поблизу Павії велосипедистка з загинула у зіткненні із автомобілем.

Недалеко маленького містечка Зекконе, що у провінції Павія, вранці 21 липня о 6,50 годині сталася смертельне ДТП.

На дорозі SP205 автомобіль Opel Corsa, за кермом якого сидів 25-річний італієць, вчинив наїзд на сімдесятирічну велосипедистку.

Вона померла на місці події.

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Обидва транспортні засоби рухалися в напрямку Мілана. Зіткнення сталося на провінційній дорозі Sp205, поблизу автозаправної станції IP.

Жертвою виявилася Ганна Головачук. Жінка жила багато років у Сан-Женесіо і мала італійське громадянство.

Щоб дослідити динаміку трагедії, на місце події, разом із лікарями медичної служби, 118 прибула дорожня поліція.

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Згідно однієї із гіпотез, жінка хотіла повернути ліворуч на вулицю Брера. Водій автомобіля не впорався з керуванням і призвів до смерті українки.

Вічна пам’ять нашій співвітчизниці…

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