Українська модель загинула в ДТП в Італії разом з косовським діджеєм

В Італії у дорожньо-транспортній пригоді загинула 21-річна українська модель Анна Краєвська. За кермом перебував косовський діджей Гісні Кестай.

Про це повідомляють італійське видання La Repubblica й телеканал RaiNews.

ДТП сталася 31 березня о 12 годині за київським часом на трасі, що сполучає муніципалітети Івреа та Сантія у П’ємонті, на півночі Італії.

За даними італійських правоохоронців, Ferrari Gtc4 зі швейцарськими номерами врізалася в огорожу автомагістралі на швидкості 200 кілометрів на годину. Від удару автомобіль розірвало навпіл, передня частина врізалася в бетонний острівець і загорілася, задню частину відкинуло на п’ятдесят метрів, повідомляв RaiNews.

Спершу правоохоронцям вдалося ідентифікувати водія, а згодом пасажирку. Підтвердження аналізу ДНК досі відсутнє, але, за попередніми даними, в аварії загинули 21-річна українка Анна Краєвська та 40-річний косовський албанець Гісні Кестай, відомий як Dj Style Q. Обоє проживали у Швейцарії.

Відомо, що Кестай був одружений і мав двох дітей 11 та 14 років, які проживають у Косово з матір’ю. Краєвська була родом з Одеси. Дівчина вважалася зниклою з неділі. Напередодні вона розповіла друзям, що їде до Італії на Ferrari.