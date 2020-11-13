У закиненому саду у Бреші знайдено тіло Вікторії Вовкотруб

Карабінери знайшли тіло Вікторія Вовкотруб, 42-річної українки яка зникла четвертого листопада.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“ із посиланням на femminicidioitalia.info

Тіло було заховане у закинутому саду у районі Прімо Маджо, на глибині приблизно одного метра.

Сад розташований недалеко від дому бувшого партнера жінки, серба Кадруса Беріси, якого звинувачують в убивстві та приховані тіла.

Чоловіка заарештували 10 листопада, під час того як він намагався винести на смітник килим і одяг, вимазані кров’ю.

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Під час обшуку в його квартири, завдяки люмінолу, криміналісти виявили сліди крові. На думку слідчих, українку вбили у вітальні квартири Беріси.

Фото із місця знаходження тіла

Аналіз ДНК не залишив сумнівів: кров на килимі та на ручках тачки, яку знайшли в гаражі, належать Вікторії.

На місце заховання тіла вказав сам заарештований. Спочатку він скористався своїм правом не відповідати на допитах, а потім передумав і вирішив частково співпрацювати із слідчими. До співпраці із поліцією його схили адвокати.

На даний час, підозрюваний не зізнався у злочині а лише вказав місце заховання тіла.

®Маріанна Сороневич

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