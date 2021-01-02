У місті Верона, що на півночі Італії покінчила із життям 56-річна українка. За офіційною версією вона випала з вікна будинку де гостювала у своїх друзів.

Про це повідомляє “Сorriere del Veneto”.

56-річна українка загинула 1 січня, випавши з вікна ванної кімнати будинку у Валеджо-суль-Мінчо (Верона), де вона була гостем у літнього подружжя.

Карабінери опитали сусідів, які стали свідками трагедії. В останній час жінка була у важкому психолочіному стані. У ванній кімнаті також були знайдені кілька коробок з ліками та майже порожні пляшки з алкоголем.

Основна версія карабінерів – українка покінчила із життям під тиском психічного розладу.

Доказів причутності до трагедії третіх осіб нема. Один із сусідів був безпосереднім свідком події.

Італійська сім’я, у якої жила жінка, повідомила, що вона переживала кризовий період, оскільки хотіла повернутися в Україну.

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Інститут судової медицини проведуть розтин тіла.

Ще одна трагедія сталася в місті Чітта ді Кастелло, що у провінції Умбрія. Жінку із України, яка працювала доглядальницею, знайшли мертвою в неділю 20 грудня 2020. Читайте про це: В ЧІТТА ДІ КАСТЕЛЛО (УМБРІЯ) ВИЯВИЛИ БЕЗДИХАННЕ ТІЛО УКРАЇНСЬКОЇ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ

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