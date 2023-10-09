У трагедії у Местре загинуло 9 українців. Ось їх імена

Кількість українців, загиблих у трагедії поблизу Венеції, зросла до 9 осіб.

Ось їх імена:

Daria Lomakina, 10 років,

Anastasiia Morozova, 12 років,

Yuliia Niemova, 30 років,

Iryna Pashchenko, 30 років,

Liubov Shyshkarova, 30 років,

Dmytro Sierov, 33 років,

Serhii Beskorovainov, 70 років,

Tetiana Beskorovainova, 69 років,

Vasyl Lomakin, 70 років.

Для звернення рідних та близьких померлих чи постраждалих в Генеральному консульстві України працює телефон гарячої лінії (+39) 3487 254 038.

Для перевезенням померлих звертайтеся до Олег Мілінський Funeralia – Міжнародні перевезення померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

www. FUNERALIA.ORG

Вічна пам’ять загиблим та співчуття родичам.

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Нагадую, що у місті Местре, що поблізу Венеції, автобус впав із мосту. Пролетівши близько 30 метрів, він спалахнув. Автобус згорів дуже швидко, адже працював на метані. Унаслідок моторошної аварії загинули десятки людей, серед яких є українці.

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