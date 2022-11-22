Біженці з України можуть переїхати в іншу країну ЄС? Ось що слід зробити

Коли тимчасові переселенці із України отримують тимчасовий захист в ЄС, пов’язані з ним права дійсні тільки в країні, що дала вам дозвіл на проживання.

Проте, якщо вам потрібно змінити країну, що забезпечує тимчасовий захист, ви можете це зробити.



Якщо ви зміните місце проживання і переїдете в іншу країну ЄС, дозвіл на проживання в першій завершиться, і ваші права там закінчаться

Важливо повідомити державні органи першої країни, що ви маєте намір переїхати до іншої держави-члена. Нова приймаюча держава повинна надати Вам тимчасовий захист і видати новий дозвіл на проживання.

Наприклад, якщо ви отримали тимчасовий захист в Італії, а пізніше подасте заяву на отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС, то втратите свій дозвіл на перебування (permesso di soggiorno per la protezione temporanea) в Італії.

Перед від’їздом необхідно подати заяву до відповідального за вас відділу у справах іноземців (Questura) про перенесення місця проживання.

Якщо ваша заява буде прийнята, ви отримаєте “Довідку про зміну місця проживання”. У ній буде пояснено, що необхідно зробити далі та до якого органу в іншій країні ЄС звернутися.

Публікація несе інформаційний характер та може з часом потребувати оновлення.

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