Вхід у громадські місця в Італії дозволять лише вакцинованим

У ці дні в Італії почали говорити про посилення контролю у місцях скупчення людей. Вхід у громадські місця дозволять лише вакцинованим.

У ці дні влада та вчені Італії стурбовані збільшенням поширення коронавірусу. В країні знову почали говорити про можливий перехід деяких регіонів із білої у жовту та посилення контролю у місцях можливого скупчення людей.

Green Pass Italy може стати обов’язковим для входу у громадські місця.

Італійський уряд настоює на тому, що єдиним шляхом виходу із пандемії вироблення колективного імунітету через масову вакцинацію.

Безперечно, примусове щеплення неможливе, проте, керуючись принципом що здоров’я суспільства оправдовує обмеження індивідуальної свободи, будуть створені умови для ізоляції нещеплених від суспільства.

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Продовження надзвичайного стану

Італія планує подовження надзвичайного стану щонайменше на два місяці та введення обмежень соціальної поведінки для тих, хто відмовляється вакцинуватися від коронавірусу.

Нові заходи для зупинки зростання епідеміологічної кривої, італійський уряд планує обговорити на наступному тижні.

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Французька модель обмеженню пандемії

За основу майбутніх політичних дебатів буде взято модель, прийняту президентом Франції Емануелем Макроном.

Віднедавна, у сусідній країні вхід до ряду громадських місць дозволено лише за наявності Зеленого паспорта, тобто – лише вакцинованим.

Зокрема, це стосується поїздок у громадському транспорті на довгі дистанції, чи відвідання ресторану.

Таку ідею поділяє Демократична партія та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

В умовах зростання кількості інфекцій варіанту Delt, вважається необхідним заздалегідь ввести обмеження, для того, щоб уникнути закриття громадських місць у майбутньому.

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Green Pass Italy

Зараз йде обговорення у які саме місця вхід буде лише по Зелених паспортах. Ними можуть бути ресторани, стадіони, спортзали, автобуси і потяги дальнього слідування, конференції, концерти тощо.

Припускається, що Green Pass Italy видаватимуть лише після двох доз вакцинації, адже однієї дози недостатньо для захисту від штаму Дельта.

Щоб вчасно дізнатися про зняття обмежень поїздок по біометричному паспорту, підпишіться на цю сторінку у Facebook та слідкуйте за майбутніми публікаціями.