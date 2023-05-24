В Італії змінились правила для водіїв із України

В Італії змінились правила для українських водіїв. За невиконання вимог загрожуватиме покарання.

Про це поінформував сервісний сайт Visit Ukraine.

Як зазначається, тепер всі українські автомобілі потрібно реєструвати водіям на території італійської країни. Інакше чекає покарання — всі незареєстровані транспортні засоби попросять вивезти за межі Італії.

За новими правилами, інформацію про машину необхідно внести у реєстр іноземних транспортних засобів (REVE). Після цього українським водіям видадуть номерні знаки європейського зразка. Такі знаки будуть чинні до закінчення дії посвідки на проживання в цій країні.

Обміняти номерний знак можна в офісах CIA. Також отримати нові документи на авто можна через посольство України.

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Водночас, іноземці, які не мають посвідки на проживання, можуть користуватися незареєстрованою автівкою упродовж року з дня перетину кордону.

Для тих українців, які тепер резиденти Італії, передбачена вимога легалізації власного авто. Це необхідно зробити протягом трьох місяців з дня набуття такого статусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про платні дороги в європейських країнах, а також про штрафи, які можуть бути виписані за порушення правил їх користування.

Також ми повідомляли про те, що країни Європи підтримали зменшення вуглецевих викидів.



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