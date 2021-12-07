В Італії схвалили вакцинацію дітей від COVID-19 з 5 років

В Італії вирішили схвали вакцинацію дітей від 5 років щеплення від COVID-19. Вакцинація буде проводитися двома дозами Pfizer-BioNTech.

В Італії вирішили схвалити щеплення від COVID-19 дітям від 5 років. Вакцинація буде проводитися двома дозами препарату Pfizer-BioNTech, до того ж для першої дози не буде жодних відмінностей від вакцинації дорослих, у той час як для другої використовуватиметься лише третина від початкового об’єму.

Італійська агенція з лікарських засобів зазначає, що у разі вакцинації дітей від 5 років інтервал між дозами буде колишнім – три тижні. Про це повідомляє видання ANSA.

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На думку італійських фахівців, наявні дані демонструють високий рівень ефективності вакцини від коронавірусу для дітей, до того ж нині не виявлено жодних проблем з погляду безпеки.

Наголошується, що рішення знизити на третину другу дозу вакцини ухвалила Науково-технічна комісія Італійської агенції з лікарських засобів. У ході досліджень було виявлено, що з таким дозуванням ефективність вакцини у дітей віком від 5 років можна порівняти з ефективністю у дорослих при звичайній другій дозі.

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Варто зазначити, що перебіг хвороби COVID-19 у дітей проходить більш сприятливо, але, на думку Науково-технічної комісії, він може бути пов’язаним із серйозними наслідками, такими як ризик розвитку мультисистемного запального синдрому, за якого може знадобитися госпіталізація дитини.

За даними порталу Worldometers, на 2 грудня в Італії всього зареєстровано понад 5 мільйонів випадків зараження COVID-19. З них 4,7 мільйона подолали хворобу, але 133 тисячі італійців померли від коронавірусу.

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