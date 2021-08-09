В Італії COVID-паспорти необхідні для навчання і в транспорті

Викладачі та студенти університетів Італії в майбутньому повинні пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від COVID-19.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца заявив в четвер увечері, що з нового навчального року у вересні вони повинні будуть представити відповідні докази для навчання.

Уряд вирішив, що якщо вчителі не представлять доказів, вони будуть відсторонені від роботи через п’ять днів.

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Крім того, так званий “зелений паспорт”, який доводить вакцинацію, тестування або одужання, також буде необхідний в поїздах і автобусах далекого прямування, на поромах або авіарейсах з вересня.

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В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусної інфекції, але не набагато.

Починаючи з п’ятниці, для відвідування ресторанів в приміщенні, музею, басейну або спа потрібно надати “зелений паспорт”. Це також стосується культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей, старших 12 років.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше шести місяців тому.



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