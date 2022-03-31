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Де шукати роботу в Україні та за кордоном: добірка сервісів

Через війну багато українців втратили роботу у своїх містах та шукають іншу. 

У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни. 

Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:

  • в Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
  • у Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
  • на сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
  • українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті

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